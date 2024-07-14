بايدن: التحقيقات جارية بشأن حادث إطلاق النار على ترامب

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن امتنانه لسماع أنَّ دونالد ترامب بخير ولا مكان لهذا النوع من العنف، وعلينا أن نتحد كأمة في إدانة ذلك.

وأضاف "بايدن" خلال كلمته التي ألقاها عقب محاولة اغتيال "ترامب"، اليوم الأحد، أنه ليس هناك مكان في الولايات المتحدة للعنف ولا يمكننا أبدًا أن نسمح بذلك، مشيرًا إلى أن السُلطات الأمريكية بدأت تفتح تحقيقًا موسعًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتابع: "فكرة أن يكون هناك عنف سياسي في الولايات المتحدة أمر غير مقبول وغير مسبوق ويجب إدانته من الجميع".

وذكر الرئيس الأمريكي أن ترامب في حالة جيدة وأخطط للحديث معه وقد جرى اطلاعي بشكل كامل على حالته.

أوضح "بايدن" أنّ الجميع يحتاج إلى الحصول على كل الحقائق قبل إصدار حكم بشأن ما حدث في واقعة ترامب.

وشدد جو بايدن على أنه كان ينبغي لـ "ترامب" أن يكون قادرًا على تنظيم التجمع بسلام دون مشاكل.

أفادت وسائل إعلام أمريكية فجر اليوم بوقوع محاولة حادث إطلاق نار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء السبت، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.