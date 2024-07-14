ترامب: لا أعرف أي شيء حتى الآن عن مُطلق النار

ياسر رشاد - القاهرة - وجّه المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، الشكر إلى الخدمة السرية للولايات المتحدة الأمريكية، وجميع سُلطات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة، بعد تعرضه لإطلاق النار في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا.

وكتب عبر منصة "ثروث سوشيال": "الأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أُصيب بجروح خطيرة، إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا".

وأكد دونالد ترامب، أنه لا يُعرف أي شيء حتى الآن عن مُطلق النار الذي مات الآن، لقد أُصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى.

وتابع: "فور إصابتي أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات، وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد، وحدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث، بارك الله في أمريكا!".

أعلن ريتشارد جولدنجر، المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا "شمال شرق"، عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المشتبه في إطلاقه النار خلال تجمّع انتخابي لدونالد ترامب، كان خارج المكان الذي أُقيم فيه التجمّع في الهواء الطلق.

وقال: "لا أعرف كيف وصل إلى المكان.. لكنه كان في الخارج"، مضيفًا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.