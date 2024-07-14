ترامب يؤكد إصابة أذنه اليمنى بالطلق النارى فى بنسلفانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بيانا يفيد تعرضه لإطلاق نار وإصابة أذنه اليمنى بخدش طفيف مصحوبا بصوت أزيز للطلقة بالقرب منه، جاء بيان ترامب مكتوبا على حسابه فى ت

طبيق “ الحقيقة” على شبكة السوشيال كيديا الخاصة به إثر تعرضه لضرب نار أثناء إلقاءه لكلمة أمام المجمع الإنتخابى بولاية بنسلفانيا.

وأضاف ترامب أنه لم يستوعب فور إطلاق النار أنه صوت إطلاقها نار حقيقى إلا عندما إحتكت الطلقة بحرف أذنه اليمنى وصدور صوت أزيز الطلقة داخل أذنه، “ساعتها إستوعبت ما يحدث” حسب قوله.

وكانت حملته الإنتخابية قد أكدت أن ما تعرض له الرئيس ترامب هى محاولة إغتيال حقيقية إلا أن الحرس السرى قام بتصفية مطلق النيران التى إستمر إطلاقها لمدة تزيد عن خمس دقائق متتالية، كما أصيب إثنين من الناخبين فى حالة خطرة.