قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مداخل أريحا

ياسر رشاد - القاهرة - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حواجزها المقامة على مداخل مدينة أريحا، وأعاقت حركة المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمات مرورية وتوقف شبه تام لحركة المركبات الخارجة من المدينة.

غارات قوات الاحتلال تستهدف المدنيين

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة إن غارة إسرائيلية استهدفت 90 فلسطينيا على الأقل في منطقة محددة في القطاع، قبل عدة ساعات في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف .

استهداف مدنيين خلال غارة جوية لقوات الاحتلال

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد قتل، وقال في مؤتمر صحفي: "سنصل إلى قيادة حماس بأكملها" ، متعهدا بمواصلة تصفية أعداء الدولة الإسرائيلية حتى النهاية.

وبحسب مسؤول كبير في الحركة على قناة الجزيرة، نفت حركة حماس مقتل ضيف وأكدت أن مزاعم إسرائيل باستهداف قادة الحركة لامحل لها من الحقيقة وتهدف إلى تبرير الهجوم، الذي كان أعنف هجوم إسرائيلي في غزة منذ أسابيع.

قال نازحون لجأوا إلى المنطقة إثر غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية إن خيامهم هدمت على إثر قوة الضربة، فيما طانت الجثث تتناثر في الهواء وعلى الأرض من حولهم.

هدفان لقوات الحتلال وعشرات القتلى من المدنيين

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إن الضربة كانت لها هدف لها هدفين هما ضيف ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحماس، ووصفهما بأنهما من بين العقول المدبرة للهجوم الذي وقع في في 7 من أكتوبرالماضي على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب التي استمرت 9 أشهر في غزة.

وقال مسؤول من قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إنه لا يزال يتحقق من نتائج الضربة.