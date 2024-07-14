حملة ترامب: المرشح الجمهورى تعرض لمحاولة إغتيال حقيقية فى بنسلفانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت شبكة أخبار سى إن إن عن حملة الرئيس دونالد ترامب أن المرشح الجمهورى تعرض لمحاولة إغتيال حقيقية أثناء إلقاءه كلمته أمام المجمع الإنتخابى فى ولاية بنسلفانيا منذ ساعتين، وأفادت الحملة أن التحقيقات توصلت الى هذه النتائج ولم تفى حتى الأن بمزيد من التفاصيل المتعلقة بمرتكب الواقعة أو خلفياته.

وكان الحرس السرى قد أطلق النار على مرتكب محاولة إغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تفاجأ هو و جموع الناخبين بسماع دوى ضرب طلقات نارية إستمر لأكثر من خمس الى سبع دقائق، أودى بحياة أحد الناخبين وأخر فى حالة خطيرة بالمستشفى ولم يصب الرئيس ترامب بسوء إلا بعض قطرات الدم التى ظهرت على أذنه اليسرى والتى يظن الخبراء أنه دماء متطاير جراء إصابة الناخبين الجالسين خلفه.

وتمت تصفية القاتل المزعوم دون معرفة أية تفاصيل عنه حتى الأن وكيفية دخوله مسلحا الى مسافة تقارب المتر خلف الرئيس ترامب أثناء إلقاء كلمته بمجمع بنسلفانيا الإنتخابى.