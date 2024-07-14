مدينة نيويورك تشدد الإجراءات الأمنية حول برج ترامب بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق في بنسلفانيا

شددت شرطة مدينة نيويورك الإجراءات الأمنية حول برج ترامب في مانهاتن وفي معالم أخرى في المدينة بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
واوضح عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز تدوينة بان "الأحداث التي وقعت في مسيرة اليوم في بنسلفانيا مروعة.. أبعث بصلواتي إلى الرئيس السابق ترامب وعائلته وكل من حضر حدث اليوم".
وأضاف إريك آدامز "العنف السياسي ليس له مكان في هذا البلد.. ومن باب الحيطة والحذر أرسلت شرطة نيويورك ضباطا إلى مواقع معينة في جميع أنحاء الأحياء الخمسة".
من جهته، أفاد متحدث باسم مكتب عمدة المدينة بأنهم يعززون الإجراءات الأمنية في مواقع كثيرة في مختلف أنحاء المدينة من باب الحيطة والحذر.
ويشمل ذلك برج ترامب ومبنى ترامب في شارع وول ستريت رقم 40.
كما سيكون هناك المزيد من رجال الشرطة في ساحة فولي ومبنى البلدية.
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