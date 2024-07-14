سانا: مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

افادت وكالة "سانا" بمقتل عسكري واصابة ثلاثة اخرين جراء عدوان جوي إسرائيلي وقع بعد منتصف ليل اليوم واستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق.
وذكر مصدر عسكري لـ"سانا" أن العدوان انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل، فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عدداً غير قليل منها.
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