شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: ثورة 30 يونيو ردت مصر لأهلها والحوار الوطنى هو أحد نتائجها والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، الحوار الوطني هو من نتاج 30 يونيو التي ردت مصر لأهلها وانتفضت للحفاظ على هويتها فبعد القضاء على الإرهاب وتشييد البنية التحتية الهائلة التي يشيد بها الكل حتى الخصوم لا يكتمون دهشتهم تجاهها.

وأضاف "البرديسى" فى تصريح خاص ل ”الخليج 365” أنه بعد كل هذا جاء الحوار الوطني ليقول للجميع نحن أمام (المواطن البطل والرئيس البطل) ، واستطرد حديثه قائلا: إنها مصر التي نتمناها، مصر الحضارة والحداثة والتنمية والمستقبل، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، يبنى الجمهورية الجديدة وقائد دبلوماسيتها النشطة التي لا تهدأ، وداعي وراعي الحوار الوطني ومتابع مخرجاته حتى تستفيد الجمهورية الجديدة من مجموع عقولها التي تقف على أرضية الدولة الوطنية الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدا أنه يستعد لوضع جدول الأعمال العاجل لتلك القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.