مكتب التحقيقات الفدرالي: إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب كان "محاولة لاغتياله"

أكّد مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مؤتمر صحافي، أنّ إطلاق النار الذي استهدف المرشّح الجمهوري دونالد ترامب السبت كان محاولة اغتيال.

واوضح كيفن روجيك من مكتب إف بي آي للصحافيّين في بتلر بولاية بنسيلفانيا حيث كان ترامب يعقد مهرجانا انتخابيا حاشدا عندما دوّى إطلاق النار، "هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب".

ولفت الى إن مكتب التحقيق الاتحادي ليس مستعدا بعد للكشف عن هوية الشخص الذي أطلق النار وأصاب ترامب في أذنه، كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين.

وذكر أنه "يقترب من تحديد هويّة" الشخص الذي أطلق النار على ترامب خلال مهرجان انتخابي حاشد السبت. واردف "نحن نقترب من تحديد هويّة" المُشتبه في إطلاقه النار.