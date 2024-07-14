ردود فعل عالمية على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا

عبّر زعماء العالم عن صدمتهم جرّاء إصابة المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركيّة دونالد ترامب خلال مُحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

وذكر الرئيس الأميركي جو بايدن إنّه "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي لترامب السبت. وأضاف "لا مكان لهذا النوع من العنف في أميركا، يجب علينا أن نتّحد، بصفتنا أمّة، لإدانته".

كما تحدثّت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "عمل بغيض"، وقالت إنها "مرتاحة" لأن ترامب لم "يُصب بجروح خطرة".

بدوره، الرئيس الأميركي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما اكد إنّ "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيّتنا". واعتبر بانه "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة".

وفي السياق، اشار السناتور الجمهوري جي دي فانس، أحد المرشّحين المحتملين على البطاقة الانتخابيّة لترامب، الى إنّ "الأمر لا يتعلّق اليوم بمجرّد حدث منعزل. الفرضيّة الأساسيّة لحملة بايدن هي أنّ الرئيس دونالد ترامب فاشيّ استبدادي يجب إيقافه بأيّ ثمن. وقد أدّى هذا الخطاب مباشرةً إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب".

وشكرت ابنة دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، "جهاز الخدمة السرية وجميع أفراد الأمن الآخرين"، وقالت "أشكركم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين".

الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش اكد إنه "مرتاح لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته".

واعتبر الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون إن "لا مكان للعنف في أميركا".

بدوره، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو راى إن العنف السياسي "غير مقبول أبدا" بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ترودو على إكس "أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأميركيين".

وألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب. وكتب الرئيس الشعبوي على إكس "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المُتخلّفة والاستبداديّة".

واعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنّ إطلاق النار "يجب أن يُدان بشدّة من جانب جميع المدافعين عن الديموقراطيّة والحوار السياسي".

ودانت حكومة كوستاريكا الهجوم، وقالت إنّها تُتابع المستجدّات المتعلّقة بـ"هذا العمل غير المقبول".

وأعرب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش عن "إدانته المُطلقة" لإطلاق النار، قائلا "إنّ العنف يشكّل تهديدا للديموقراطيّات ويُضعف حياتنا معا، ويجب علينا جميعا رفضه".

وفي بوليفيا، قال الرئيس لويس آرسي "رغم خلافاتنا الأيديولوجيّة والسياسيّة العميقة، يجب على الجميع دائما رفض العنف، أيا يكُن مصدره".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنّه "رُوِّع من جرّاء المشاهد الصادمة" لإطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي. وكتب ستارمر على منصّة إكس "العنف السياسي، بأيّ شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

واشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الى إنّ "أفكاره وصلواته" مع ترامب.وكتب على إكس "أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المُظلمة".

بدورها، ذكرت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جيورجيا ميلوني إنّها "تُتابع بقلق" الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا وتمنّت لترامب الشفاء العاجل. وأملت الزعيمة اليمينيّة في أن "يسود الحوار والمسؤوليّة على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابيّة".

وعبّر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن معارضته العنف السياسي بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب كيشيدا على إكس "يجب أن نقف بحزم ضدّ أيّ شكل من أشكال العنف الذي يتحدّى الديموقراطيّة".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إطلاق النار بأنه حدث "مثير للقلق والمواجهة"، معربًا عن ارتياحه لسلامة ترامب. وقال "لا مكان للعنف في العملية الديموقراطية".

وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس لوكسون "لا ينبغي لأي دولة أن تواجه مثل هذا العنف السياسي".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد عن "قلقه العميق" إزاء الهجوم الذي استهدف ترامب. وقال "ندين الواقعة بشدة. لا مكان للعنف في السياسة والديموقراطيات. أتمنى له الشفاء العاجل".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اكد إنه وزوجته سارة "صُدما بالهجوم الواضح على الرئيس ترامب" خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا. وقال "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".