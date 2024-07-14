الخارجية تدين مجزرة المواصي في خان يونس: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة

أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، عن "إدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي – خان يونس، وأدّت إلى استشهاد زهاء ٩٠ أعزلًا من النساء والشيوخ والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى".
وإذ استنكرت الوزارة "استمرار إسرائيل في انتهاكها قواعد القانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم الإبادة الجماعيّة، في تحدًّ واضح لمساعي وقف إطلاق النار"، جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى "التحرُّك الفوري والفاعل لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة في قطاع غزّة، وتوفير الحماية الدوليّة اللازمة للشعب الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تدين مجزرة المواصي في خان يونس: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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