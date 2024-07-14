الشرق الاوسط: بري ثنى وزير المالية عن الاستقالة من الحكومة بعد أن أبدى رغبته بتقديمها منذ أكثر من عام

علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي يتجنّب الانجرار إلى صدامات سياسية مع معارضيه، يدخل الآن في مهادنة مع رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل استجابة لرغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع عدم سماحه، أي باسيل، للوزراء المحسوبين عليه بالالتحاق بجلسات الحكومة التزاماً منه بمقاطعتها لغياب رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، كان لبري دور في ثني وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن الاستقالة من الحكومة، بعد أن أبدى رغبته بتقديمها منذ أكثر من عام، مع أن مصادر نيابية فضّلت عدم الدخول في الأسباب، مكتفية بقولها لـ«الشرق الأوسط» إنه تجاوب مع رغبته، وقرر العدول عنها.