شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب سليم بعد إطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل

حملة ترامب

الدمام - شريف احمد - قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "بخير" بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب في بيان: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون وأول المستجيبين لتحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع، إنه بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية".وكان ترامب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث، وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.ويقوم ترامب بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن.