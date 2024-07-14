شكرا لقرائتكم خبر عن شاب كاره للجمهوريين.. من هو منفذ محاولة اغتيال ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

مطلق النار على ترامب

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الدمام - شريف احمد - محاولة اغتيال كادت أن تودي بحياة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب، نجا منها بأعجوبة بعد أن أخطأت الرصاصة مقصدها مخترقة أذنه.وخلال لحظات من تلك العملية، استطاع الفر يق الأمني تحديد منفذ العملية وإرداءه قتيلًا قبل أن يلوذ بالفرار.وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي FBI، في بيان الأحد، هوية ‭‭"‬‬الشخص المتورط" في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب.المكتب أكد أن مطلق النار يدعى توماس ماثيو كروكس، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً.وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للشاب يؤكد من خلاله كراهيته لترامب بشكل خاص وللحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، قبل أن يختتم كلامه بقوله: لقد عبثتم مع الشخص الخطأ".وقالت مصادر لصحيفة «نيويورك بوست» إن كروكس، من منطقة بيثيل بارك في بنسلفانيا، وقد أطلق النار على ترمب من على سطح مصنع على بعد أكثر من 118 متر من مكان تواجد ترمب في التجمع الانتخابي الحاشد في بتلر.كشف دونالد ترامب عن طبيعة ما حدث له أثناء إطلاق النار عليه من قبل قناص، خلال تجمع انتخابي، في ولاية بنسلفانيا.وأصدر ترامب بيانًا على حسابه الرسمي على منصته "Truth Social"، أوضح فيه أنه أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وتابع: أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، إذ سمعت صوت أزيز وطلقات، وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد، حدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث".وقال: أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار الذي وقع للتو في بتلر، بنسلفانيا".