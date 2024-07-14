شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وسط إجراءات أمنية مشددة ترمب يغادر المستشفى وبايدن يقطع إجازته ويعود إلى واشنطن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة “بلومبرغ” إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد غادر المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار في تجمع انتخابي يوم السبت في بنسلفانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى ترامب بعد حادث إطلاق النار. وأضاف المسؤول: “هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب”، موضحًا أن بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

وسيعود بايدن إلى واشنطن في ساعة متأخرة السبت بالتوقيت المحلي بعد إصابة ترامب، بعد أن كان مقررًا أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وسيصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل كما جاء في البيان.

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية السبت أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ما بدا أنها محاولة اغتيال.

وذكرت الحملة في بيان أن “الرئيس ترامب يتطلع إلى الانضمام إليكم جميعًا في ميلووكي بينما نمضي قدمًا في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة”.

من جانبه أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان بأنه تولى التحقيق في واقعة إطلاق النار. ولقي المهاجم حتفه كما سقط أحد الحاضرين قتيلاً وأصيب اثنان آخران في ذلك الهجوم.

وأعلن الأمن الداخلي الأمريكي عن تدابير بعد حادث إطلاق النار في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت في بنسلفانيا.

وقال الأمن الداخلي: “نتعاون مع حملتي ترامب وبايدن ونتخذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامتهما وأمنهما”.

وأضاف وزير الأمن الداخلي الأمريكي: “الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية يعملان مع أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولى التحقيق في الحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة نيويورك تكثيف الإجراءات الأمنية عند برج ترامب ومعالم بارزة أخرى في المدينة بعد حادث إطلاق النار.

وذكر جهاز الخدمة السرية في بيان السبت أنه قتل أحد الحاضرين وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء إطلاق نار خلال تجمع ترامب الانتخابي.

كان ترامب قد قال إنه أصيب برصاصة في أذنه، وذلك بعد إجلائه من التجمع الانتخابي السبت.

وكتب على منصته “تروث سوشال”: “لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى. من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط