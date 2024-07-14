استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء من عائلة واحدة، من داخل شقة سكنية في شارع الجلاء.في سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للأحياء الجنوبية من مدينة غزة، والمناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

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