مقتل عسكري وإصابة ثلاثة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قتل عسكري وأصيب ثلاثة آخرون جراء عدوان جوي إسرائيلي وقع منتصف الليلة الماضية، استهدف عددًا من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن العدوان انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ الجيش الإسرائيلي رغم كثافتها وأسقطت عددًا غير قليل منها.

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