إصابة ترامب في حادث إطلاق نار بتجمع انتخابي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع سياسي في بنسلفانيا يوم السبت.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث": "إن الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى. وتابع "علمت على الفور أن هناك خطأ ما حيث سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت مباشرة بالرصاصة تخترق الجلد، حدث نزيف كثير، لذلك أدركت بعد ذلك ما كان يحدث".



وأضاف "إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلادنا".

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع.