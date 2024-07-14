أول تعليق من ابنة دونالد ترامب على محاولة اغتيال والدها

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت إيفانكا دونالد ترامب عن حبها لوالدها وقالت إنها تدعو الله ليحمي الولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك في أعقاب محاولة اغتيال والدها الرئيس السابق والمرشح الحالي في سباق الرئاسة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب توجهت بالشكر لمؤيدي والدها وقالت إنها "تصلي من أجل أمريكا" بعد حادث العنف غير المبرر".

كما شكرت إيفانكا جهاز الخدمة السرية على استجابتهم السريعة للواقعة ونجاحهم في قتل المسلح مطلق النار على والدها دونالد ترامب.

كتبت الابنة الأولى السابقة على موقع X، تويتر سابقًا:"أحبك يا أبي، اليوم ودائمًا،"، وأكملت: أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وجميع الضباط على تصرفاتهم السريعة والحاسمة اليوم. أستمر في الصلاة من أجل بلدنا، فيما توجهت ابنة ترامب الصغرى تيفاني بالشكر لله على إنقاذ والدها دونالد ترامب اليوم.

وقالت تيفاني ترامب: "إن تدفق الحب والدعم لوالدي موضع تقدير عميق. أشكرك يا الله على إبقاء والدي على قيد الحياة.

العنف السياسي ليس الحل

وأضافت تيفاني"العنف السياسي ليس الحل أبدًا.. بورك جهاز الخدمة السرية ورجال إنفاذ القانون الذين تدخلوا في غضون ثوانٍ،"، وأردفت: "كما رأيتم اليوم، والدي مقاتل وسيواصل القتال من أجلكم ومن أجل الولايات المتحدة".

كان ترامب هدفًا لمحاولة اغتيال أثناء حديثه خلال تجمع جماهيري اليوم حيث ظهر الرئيس السابق بينما كانت الدماء تغطي أذنه ووجه إثر حادث طلق ناري.

تيفاني ابنة دونالد ترامب

وقال المدعي العام المحلي إن المسلح المشتبه به وأحد الحاضرين على الأقل لقوا حتفهم، وذكر بيان صادر عن هيئة الخدمة السرية إن اثنين من الحاضرين أصيبا بجروح خطيرة.

وفي منشور على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي Truth بعد حوالي ساعتين ونصف من إطلاق النار، قال ترامب إن رصاصة "اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى".

وقال: "عرفت على الفور أن هناك خطأ ما في ذلك حيث سمعت صوت صفير وطلقات نارية وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق جلدي.

الجدير بالذكرأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على رئيس أو مرشح رئاسي منذ رونالد ريجان في عام 1981.