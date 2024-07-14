سوليفان: مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مساء اليوم الخميس 11 تموز 2024، أن المؤشرات الخاصة بشأن مفاوضات إطلاق النار في غزة ، أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية، معرباً عن اعتقاده أن القضايا المتبقية قابلة للحل.

وقال سوليفان، في إيجاز صحافي، إن الرئيس جو بايدن سيتحدث بشأن المحادثات لاحقاً، موضحاً أنه لا تزال هناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها، لكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق.

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وأشار سوليفان إلى عدم وجود تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل، متوقعاً إنهاء عمليات الرصيف البحري في غزة خلال وقت قصير، معتبراً أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة، وإنما بتوزيعها في أنحاء القطاع.

المصدر : وكالات