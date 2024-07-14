حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة ورياح مثيرة للرمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا طفيفًا بقيمة تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، من اليوم الأحد إلى الثلاثاء 16 يوليو 2024.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 يوليو 2024.

وقالت إن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، يومي الأحد 14 يوليو والإثنين 15 يوليو، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأضافت "الأرصاد"، أنه يسود الـ6 أيام القادمة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس حالة الطقس اليوم الأحد 14 يوليو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال الأتربة، على مناطق من جنوب البلاد يوم الأحد.

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