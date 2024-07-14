السيسي: تابعت بقلق حادث ترامب.. وأتمنى استكمال حملته الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وأضاف السيسي بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: أؤكد إدانة مصر للحادث، وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.

كان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب تعرض، أمس السبت، لمحاولة اغتيال، بعد إطلاق نار عليه أثناء تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا، أدى إلى إصابته في أذنه ومقتل شخص كان بجواره وإصابة اثنين آخرين.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الأحد، إن إطلاق النار على ترامب تم من مكان مرتفع خارج منطقة التجمع الانتخابي.

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي هوية مطلق النار وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا، ولم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.