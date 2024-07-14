شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: برنامج الحكومة جاء مناسبًا لحجم التحديات التى تواجهها مصر حاليا والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مؤخرًا.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن بيان الحكومة جاء مناسبًا لحجم التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، كما اعتمد على تقديم رؤى وأفكار لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها مصر، في إطار الحفاظ على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس السيسي وتوصيات الحوار الوطني.



وأشادت النائبة، بما جاء في بيان الحكومة الجديدة عبر محاور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتابعت: "برنامج الحكومة طموح يؤكد إداركها لحجم المسئولية الواقعة على عاتقها، ويعكس مدى التزامها بتحقيق آمال وطموحات المصريين".



وأوضحت، أن برنامج الحكومة شامل، وحمل رسائل طمأنينة للمستثمرين، خاصة بعدما كشف رئيس مجلس الوزراء عن خطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة.