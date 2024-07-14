شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وزراء أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة اليوم أبرزهم "الكهرباء والبترول" والان مع تفاصيل الخبر

تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها المكثفة -اليوم- الأحد 14 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء: (الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة، أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كل القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.