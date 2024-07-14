شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة فى يومها الخامس والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة، أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.