قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس: حماس قررت وقف المفاوضات

أفاد قيادي كبير في حماس وكالة فرانس برس الأحد بأن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة منددا ب"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل".

وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس أن "رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الاطراف الاقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".