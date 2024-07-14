اشار بيان صادر عن قيادتي حزب الله وحركة امل، الى انه على أثر الإشكال الفردي الذي حصل في منطقة حي ماضي، والذي تطور إلى اطلاق نار نتج عنه إصابة الشهيد الحاج سمير قباني عن طريق الخطأ، تدخل الجيش اللبناني ونفذ انتشارا واسعا، وباشر التحقيق لتوقيف المتورطين.
ولفت البيان الى ان قيادتي حركة امل وحزب الله يتقدمان بالتعزية من عائلة الشهيد وتشددان على ضبط الأمن من خلال القوى والاجهزة الامنية الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله وحركة امل تعليقا على اشكال حي ماضي: لضبط الأمن من خلال القوى والاجهزة الامنية الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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