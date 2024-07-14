بوشكيان: برج حمود لها خصوصية بالعيش المشترك والأولوية للأمن وسيادة القانون

استنكر وزير الصناعة الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، التعدّي على الأهالي والأماكن الدينية والرياضيّة والاجتماعية في برج حمود، المنطقة الحاضنة لجميع الفئات اللبنانية.
وأوضح بوشكيان أن خصوصية برج حمود، قديماً وحتى اليوم، تكمن بالعيش المشترك بين أبناء الطوائف، وهذه ميزة اللبنانيين الأرمن، من دون أن يعني رفضهم الدفاع عن حقوقهم وكراماتهم والأولوية التي يعطونها للعيش بسلام وأمان، تحت سلطة القانون، ومطالبة القوى الأمنية القيام بدورها ومنع تكرار هذه الأحداث لتفادي تفلّتها."
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