شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الخامس.. اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة تستكمل اجتماعاتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الخامس على التوالي، تستكمل اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب عملها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، وتُعقد الجلسة الثامنة، اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ومن نواب الوزراء، المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة، أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.



اجتماع اللجنة الخاصة



الاجتماع الثامن



الدكتورة ياسمين فؤاد



وزير البترول



وزير قطاع الاعمال