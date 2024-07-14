الراعي: من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية وعلى المجلس النيابي استعادة دوره

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أكّد أنّه يدرس طلبات التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية على أمل عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة”.
واوضح الراعي في عظة اليوم الأحد من الديمان، أن “من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية وعلى المجلس النيابي أن يستعيد دوره ومجلس الوزراء أيضاً ليتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفقير ويوقفوا نزيف الهجرة”.
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