فياض رعى إطلاق التقرير الأول لشركة IPT عن الاستدامة وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أطلقت شركة IPT Group Holding SAL تقريرها الأول عن الاستدامة للعام 2023، الذي أُعِدَّ وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) برعاية وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في مبنى الوزارة. شارك في اللقاء المدير التنفيذي لمؤسسة عيسى الدكتور طوني عيسى والمدير التنفيذي لشركة IPT زخيا عيسى والموظفين والعاملين في الشركة.

بعد النشيد الوطني القى الدكتور طوني عيسى كلمك اشار فيها الى أنه "ليس جديدًا على أي بي تي أن تكون منخرطة في نشاطات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، فهي مستمرة على هذا النهج منذ سنوات طويلة وملتزمة به كجزء من استراتيجيتها الأساسية". ولفت الى ان "هذا التقرير هو الأول الذي تصدره أي بي تي بعد تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير نشاطها في مجال الاستدامة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها. وقد أنشأت وحدة متخصصة بالاستدامة ضمن هيكليتها الإدارية، ولجنة للمسؤولية الاجتماعية مكونة من مختلف مديريات وأقسام ودوائر المجموعة، تضع برنامج عمل خاص بها. كما استفادت من الخبرة الخارجية عبر مستشارة الاستدامة، هاسميغ خوري". وقال: "هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي تصدره شركة عاملة في قطاع النفط والغاز والطاقة في لبنان. وتم الإعلان عنه بحضور معظم الشركاء الذين تعاونت معهم أي بي تي في تنفيذ محتوى التقرير، وذلك من مقر وزارة الطاقة، الجهة الرسمية لهذا القطاع، وبحضور الوزير شخصيًا".

وختم: "ما نهدف ونتطلع إليه بعد إصدار هذا التقرير هو أولًا، أن نتحمل مسؤولية أكبر في مجال الاستدامة. ثانيًا، أن نساهم في نشر ثقافة الاستدامة. والأهم، أن نصر على الاستمرار في التزامنا بهذا النهج رغم كل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها البلد. ما نقوم به هو التزام طوعي يعكس قناعة وإيمانًا راسخًا بلبنان وأهله. نحن جزء من هذا البلد الذي أعطانا الكثير، وعلينا واجب أخلاقي بالاستمرار في التزامنا وصمودنا وإيماننا به مهما كانت الظروف".

وقدمت مستشارة الاستدامة لشركة IPTهاسميغ الخوري، التقرير، مسلطةً الضوء على المعايير التي اتبعتها، "بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة العالمي للأعمال، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)". وعرضت الإنجازات الرئيسية لـ IPT في مجال الاستدامة منذ عام 2012، وشرحت الرؤية الأخلاقية للشركة فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.(ESG) وأوضحت الركائز الأربع لجهود الاستدامة فيIPT: الجودة-الصحة-السلامة؛ إدارة الطاقة والبيئة؛ إثراء المجتمع المحلي؛ والتميز في رأس المال البشري، مقدمةً أمثلة على الإنجازات في كل مجال. كما شرحت مراحل تطوير التقرير، والتي تضمنت إشراك مختلف أصحاب المصلحة لتحديد القضايا المادية لمبادرات الاستدامة الخاصة بهم".

وكانت كلمة لفياض قال فيها: "هذا اليوم يأتي في سياق مسار طويل من الانجازات المهمة التي تقوم بها شركة IPT، مع العلم انه لا يوجد لدي مفاضلة بين الشركات وهي كلها فاعلة في تظهير روح الشراكة مع الدولة كما وتظهير ما نريده من هذا الوطن، فنحن نريد الشراكة المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل ابراز للبنانيين وللعالم نماذج نجاح سواء في المؤسسات الخاصة او العامة كأبطال وطنيين National Champions ينشرون القيم والقدرات التي تميز لبنان على المستوى الإقليمي و العالمي" .

وحيا الاعمال التي تقوم بهاIPT "لا سيما تطوير تقرير الاستدامة السنوي الذي يعنى بأمور بيئية واجتماعية والسلامة العامة وهي مهمة جداً، وتنعكس ايجاباً على المجتمع اللبناني بأسره". وشدد على "أهمية روح علاقة الشراكة الحقيقية المبنية على الثقة والوقائع والحقيقة والمصلحة العامة التي تمثلها الدولة والتي ستبقى متمسكة بها وليس المصالح الشخصية"، مشيراً الى انه "اذا كانت العلاقة جيدة مع القطاع الخاص لا يعني ذلك انه يجب ان تكون على حساب الناس والمال العام والدولة، بل بإيجاد توازن مبني على الثقة والعدالة والاحترام والقانون والصدق".

وحيّا "جهود جميع العاملين في الشركة"، متمنيا لهم "النجاح المستدام". وأعرب عن ان "ابواب الوزارة مفتوحة لجميع الشركاء من اجل ان نبني معا قطاع طاقة مستدامة بكل ما للكلمة من معنى".

بعد ذلك رد فياض وعيسى على اسئلة الحاضرين، مما أتاح لهم الفرصة للتعمق في محتوى التقرير.

اشارة الى ان تقرير الاستدامة للعام 2023، يقدم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لرحلة وإنجازات IPT في مجال الاستدامة، وهو متاح للعامة ويمكن تحميله من موقع IPT الإلكتروني.