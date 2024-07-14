بدأت فرق الدفاع المدني بكافة أجهزته وألياته المتواجدة في عكار ومحيط بلدة سرار، بالتوجه نحو المطمر، وبدأت بعملية الأطفاء والتبريد، بعد متابعة من الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وبتوجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي.
وأكد اللواء خير في بيان، ان "معالجة الحريق بدأت وان الدفاع المدني سيعمل لإخماد الحرائق المشبوهة" .
وشدد على انه "سيضع رئيس الحكومة في التفاصيل كافة عن الحريق وكل ما يجري في المكب، وسيحمل المسؤوليات لكل المقصرين من مسؤولين وأصحاب مكبات والمتسببيّن بالحريق".
وشكر اللواء خير لكل من تابع هذا الملف وعمل لإنهاء هذه الجريمة البيئية وبخاصة الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير: الدفاع المدني بدأ بإطفاء حريق سرار و سنلاحق المقصريين والمرتكبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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