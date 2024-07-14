الشيخ البغدادي: معادلة الردع التي أنتجها انتصار تموز لن تُسقطها معركة طوفان الأقصى

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي على ضرورة الإستفادة القصوى من معركة طوفان الأقصى التي شكلت هزيمةً جديدة للعدو الإسرائيلي، حيث سيكون من نتائج هذه الحرب تثبيت معادلة الردع التي أنتجها إنتصار تموز عام 2006.

ولفت الشيخ البغدادي الى انه "في الحروب السابقة مع العدو والتي أخرجته ذليلاً من الجنوب في أيار ٢٠٠٠ م، ثم الإنتصار الكبير جراء عدوان تموز ٢٠٠٦ م وما بينهما من مناوشاتٍ صغيرة، فإنّ العدو لم يُظهر الإنكسار وإن اعترف بالهزيمة، لكن عندما بدأت معركة طوفان الأقصى بدأ العدو يشعر بالإنكسار، وبعد مرور ١٠ أشهر نراه لم يحقق شيئاً، بل أكثر من ذلك هناك العبء الكبير جراء حرب الجنوب، وهناك التهجير وتدمير البنى التحتية العسكرية والأمنية وأهمها القبّة الحديدية، وهذا الذي يدعوه لعدم إيقاف الحرب إلا ضمن رؤية توقف الإستنزاف في غزة ضد ضباطه وجنوده وفي نفس الوقت يستفيد من إيقاف جبهة حزب الله".

وختم الشيخ البغدادي كلامه ضمن ندوةٍ فكرية حول رسالة السيد القائد الخامنئي إلى طلاب الجامعات في أمريكا وما أنتجته معركة طوفان الأقصى من وعيٍ وبصيرة تبدّلت معها المفاهيم، "حيث تكشّفت الحقائق، ورغم المجازر البشعة التي تقوم بها إسرائيل وبدعمٍ أمdركي كامل، لن يتمكّن العدو من تحقيق أي من أهدافه، ونحن أمام شرق أوسط متماسكٍ لا مكان فيه لهؤلاء الوحوش وهذه الدماء الطاهرة التي سُفكت لن تذهب سُدىً".