على بعد سنتمترين.. صور مقربة لإصابة دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إصابته برصاصة في الجزء العلوي من أذنه اليمنى، خلال حادث إطلاق نار في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وصفه "إف بي آي" بأنه محاولة اغتيال.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد دقائق من اعتلاء المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

وفي الوقت الذي كان ترامب فيه محاطا بعملاء الخدمة السرية على خشبة المسرح بعد إطلاق النار، تلفظ الرئيس الأمريكي السابق بكلمة "قتال" ثلاث مرات أمام حشد من مؤيديه.

وأكد المتحدث باسم دونالد ترامب إن الرئيس السابق "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع ترامب بعد إطلاق النار عليه بتجمع انتخابي، وأكد أنه سيحصل على إحاطة أمنية في هذا الشأن.