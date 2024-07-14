شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتله.. الـ "إف بي آي" تكشف هوية مطلق النار على ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن سماع أفراد الأمن يقولون إنه "قُتل مطلق النار على ترامب".

وتداولت بعض الصفحات فيديو يظهر لقطات لمطلق النار في تجمع ترامب في بتلر، ببنسلفانيا، وهو ملقى ميتًا على سطح مبنى مجاور. مطلق النار على ترامب وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي FBI، في بيان الأحد، هوية ‭‭"‬‬الشخص المتورط" في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب.



وأكد المكتب أن مطلق النار يدعى توماس ماثيو كروكس، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً.

وقالت مصادر لصحيفة «نيويورك بوست» إن كروكس، من منطقة بيثيل بارك في بنسلفانيا، وقد أطلق النار على ترمب من على سطح مصنع على بعد أكثر من 118 متر من مكان تواجد ترمب في التجمع الانتخابي الحاشد في بتلر.