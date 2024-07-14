شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تلمح لتورط الديمقراطيين في محاولة اغتيال ترامب والان نبدء بالتفاصيل

نجاة ترامب

الدمام - شريف احمد - في تعليق على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ذكّرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتحذيرها السابق من حملة تحريض ضد ترامب شنها خصومه الديمقراطيون، حسبما نقلت قناة "آر تي" الروسية.وكتبت زاخاروفا عبر "تليغرام" صباح اليوم الأحد: "لقد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال.. منذ شهرين بالضبط، لفت الانتباه إلى حقيقة أنهم في الولايات المتحدة يشجعون حرفيا التحريض على الكراهية للمعارضين السياسيين، كما قدمت أمثلة على التقليد الأمريكي المتمثل في اغتيالات ومحاولات اغتيال الرؤساء والمرشحين الرئاسيين".وأرفقت زاخاروفا بمنشورها رابطًا لنص نشرته في 13 مايو الماضي، أشارت فيه إلى نفاق "الغربيين المدافعين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان" الذين يعلن بعضهم في الولايات المتحدة صراحة عن "حاجتهم إلى قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب".قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "بخير" بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب في بيان: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون وأول المستجيبين لتحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع، إنه بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية".وكان ترامب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث، وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.