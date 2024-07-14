حديث الميكروفون وكواليس محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - حديث الميكروفون.. في اللحظات الأولى التي أعقبت إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تجمع أفراد الأمن "الحرس الخاص" حوله لحمايته، وظهر وجههه ملطخا بالدماء، ثما ظهر ترامب وهو يلوح بقبضته في الهواء ويردد "كفاح! كفاح! كفاح!".



الميكروفون



وقبل أن يتلقى ترامب الرصاصة، تمكن قناص ضمن فريق الحرس الخاص له، من قنص توماس ماثيو كروكس، مُطلق النار، وأصابه مباشرتا، قال ترامب لحراسه بصوت منخفض رصده الميكروفون، عندما تجمعوا حولة لحمايته وابعاده عن المنصة: "انتظروا، انتظروا" قبل أن يلوح بقبضته في الهواء، يردد "كفاح! كفاح! كفاح!".

معجزة تنقذ حياة ترامب

وما بين اختراق الرصاصة رأس ترامب وبين ميلها بالكاد قبل إطلاق الرصاصة ببضعة أجزاء من الثانية، مما أنقذ حياته بشكل أقرب للمعجزة.

وسقطت قبعة ترامب الحمراء التي كتب عليها: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى،وظهر وأذنه اليمنى مغطاة بالدماء، بسبب الخدش الذي سببته له الرصاصة.

وغادر ترامب تحت حماية مشددة، إلى منتجع الجولف الخاص به ومقر إقامته في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي.

ويواجه ترامب مرشح الحزب الجمهوري الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للمرة الثانية، في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.

توماس ماثيو كروكس

توماس ماثيو كروكس، مُطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ظهر في مقطع فيديو عبر منصة أكس، قبل تنفيذ محاولة الاغتيال بساعات، وقال فيه: "أكره الجمهوريين أكره ترامب".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لتوماس ماثيو كروكس، مطلق النار في تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويقول كروكس في المقطع: اسمي توماس ماثيو كروكس، أكره الديمقراطيين وأكره ترامب".

وقال والد توماس، ماثيو كروكس، عندما تواصلت معه شبكة CNNفجر الأحد، إنه كان يحاول معرفة "ما الذي يحدث بحق الجحيم" لكنه "سينتظر إلى حين التحدث مع سلطات إنفاذ القانون" قبل أن يتحدث عن ابنه.

عاش كروكس في ضاحية بيثيل بارك في بيتسبرغ، على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب تجمع ترامب، وتخرج من مدرسة بيثيل بارك الثانوية عام 2022، بحسب تقرير إعلامي محلي ومقطع فيديو للمدرسة كانت قد أعلنت فيه بدء العام الدراسي فيها.

وتم تسجيل كروكس للتصويت باعتباره جمهوريًا، وفقًا لقائمة في قاعدة بيانات الناخبين في بنسلفانيا والتي تطابقت مع اسمه وعمره وعنوان بيثيل بارك الذي كانت سلطات إنفاذ القانون تبحث عنه فجر الأحد، وكانت الانتخابات الرئاسية هذا العام هي الأولى التي يبلغ فيها سنًا كافيًا للإدلاء بصوته.