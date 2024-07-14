بالصور.. محافظ بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع المحافظ، انتظام سير العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح، وتوضيح مزاياه للمواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.