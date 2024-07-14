الأولوية للسلام لا المصالح الشخصية.. تفاصيل استقبال البابا تواضروس رئيسَ صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة، ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق له.

وسجَّلَ الرئيس ألكسندر فوتشيتش، لدى وصوله المقر البابوي، كلمةً في دفتر كبار الزوار قبل بدء لقائه قداسة البابا.

وألقى قداسة البابا كلمة خلال اللقاء رحب خلالها بالرئيس الصربي والوفد المرافق في الكنيسة القبطية، وفي مصر صاحبة الحضارة العريقة، مشيرًا إلى نشأة الكنيسة القبطية في القرن الأول الميلادي على يد القديس مرقس الرسول، وفيها تأسس أحد الكراسي الرسولية المهمة، ومنها أيضًا انطلقت الرهبنة إلى العالم، لافتًا إلى أن مصر حاليًّا أصبح فيها أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط وهي كاتدرائية ميلاد المسيح التي افتتحها الرئيس السيسي عام ٢٠١٩.

وأكد قداسة البابا كلمات الرئيس الصربي الداعية إلى السلام، وأنه يتعين على صناع القرار في العالم أن يدركوا أن الأولوية يجب أن تكون للسلام وليس المصالح الشخصية، حتى يتمكن العالم من التحرك نحو مستقبل أفضل.

وعبر الرئيس ألكسندر فوتشيتش عن سعادته بلقاء قداسة البابا، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به قداستُه في سبيل السلام، واصفًا قداستَه بأنه "صانع سلام"، معربًا عن أمله في أن يعم السلام في العالم أجمع، ووجه الرئيس الصربي الدعوة إلى قداسة البابا لزيارة صربيا.

ورحب البابا بالدعوة، معربًا عن أمنياته بأن يزور قداسة البطريرك بورفيروس بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أقرب وقت.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، مدير مكتب قداسة البابا، والقس فيلوباتير نبيه سكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس رامي رزق، من سكرتارية قداسة البابا.