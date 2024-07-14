بلوك حجري وحبال.. قصة غنام أنهى حياة زوجته في حظيرة مواشي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة غنام ثلاثيني متهم بقتل زوجته عمدًا داخل حظيرة مواشي يملكها بناحية قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق إلى جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل للمرافعة.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، ومصطفى عامر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ،

وكانت جهات التحقيق أحالت المدعو "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لارتيابه في سلوكها.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه، أنه استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته وانهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وكبل يديها وساقيها بالأحبال.

وكشف قرار الإحالة، عن وضع المتهم غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصابتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.