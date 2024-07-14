شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: وزير الكهرباء يؤكد إنهاء أزمة الانقطاع المتكرر في أقرب وقت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أهم تفاصيل الاجتماع الخامس للجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين بحضور وزراء الطاقة والبيئة، مشيراً إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء كانت على طاولة اجتماع اللجنة، حيث أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن القضاء نهائيا على مشكلة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت ممكن، فى ضوء بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام مجلس النواب، متعهداً بالقضاء على هذه المشكلة خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة.



وقال "بكري" أن وزير الكهرباء تحدث مؤكداً أنه لا يوجد مشكلة فى الكهرباء بحد ذاتها، إنما المشكلة فى توافر المازوت والغاز الاساسين لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى أن الفاقد يبلغ حجمه نحو 40 مليار جنيه حيث أن هناك سرقات تتم بهذه القيمة، قائلاً : " هذا يضع الحكومة فى مأزق ولابد أن تبحث عن وسيلة للتصدى لهذه السرقات".



وعن وجود آليات تم عرضها لهذه الازمة، علق "بكري" : المشكلة بالأساس كما سمعنا، ليست لدى الكهرباء، ولكن إلى أى مدى توفر وزارة البترول هذه الكميات مما يعجل بالأمر.



وأضاف "بكري" أن وزير البترول المهندس كريم بدوى تحدث أيضا عن أهم الملفات التى سيمضى فيها قدما، لاسيما فى مجال التنقيب والتعامل مع الشركات الاجنبية، بالإضافة إلى حديث وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن المرحلة الماضية وخططها للمرحلة القادمة والتى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق بيئة نظيفة فى مصر والإلتزام بما نص عليه ..