شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: التحالف الوطنى إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لم يدخر جهدًا لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، حيث قدم نموذجا احترافيا ومميزا للعمل الخيري في مصر، الذى كان يتسم بالعشوائية وعدم التنظيم لسنوات، حيث حشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى.

وأكد غنيم، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى رسخ التكاتف بين أفراد المجتمع، دون تمييز، فقد ركز على بناء الإنسان وبات شريك للدولة في توفير مظلة اجتماعية نجحت في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ليأتي هذا الكيان العظيم ويضع خطة محددة تسير على بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في كل محافظة، ومن أهم الجهود التي بذلها التحالف الوطني كان إعادة المناطق والقرى النائية بدائرة الضوء مرة أخرى.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي قدم نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، ووحد الجمعيات الأهلية على مبدأ وهدف واحد وهو دعم المصريين دون أية اعتبارات آخرى، ونجح في إعادة مفهوم العمل الخيري، وبات نافذة لدعم كافة الفئات، من خلال اعتماده على قاعدة بيانات دقيقة تضم الملايين من الفئات الأكثر احتياجا.

وأشاد غنيم، بمبادرة كتف بكتف، التي تهدف إلى دعم ومساندة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل وإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا، قائلا:" التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى نجح في توحيد الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات".