شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 566 رحلة لنقل أكثر من 79 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 566 رحلة طيران دولية وداخلية تنقل على متنها أكثر من 79 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن المطار يستقبل على مدار 24 ساعة 282 رحلة وصول على متنهم 41699 راكب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين موسكو بروكسل مانشستر كوبنهاجن أمستردام مدريد برشلونة جنيف فينا دوسلدورف ميونخ روما ميلانو والعديد من الوجهات الأوربية الأخرى بالإضافة إلى دبى أبوظبي راس الخيمة جدة الرياض المدينة القصيم حائل الدار البيضاء تونس أسطنبول الكويت دلهى كانو إنجامينا زيورخ بيروت طرابلس دار السلام بغداد بورتوسودان نيروبى.

فى حين يغادر مطار القاهرة الدولي 284 رحلة ينقل على متنهم 37463 راكب إلى وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أورلى فرانكفورت هامبورج برلين ميونخ مانشستر أمستردام أستوكهولم كوبنهاجن برشلونة مدريد بروكسل فيينا روما ميلانو أسطنبول والعديد من الوجهات الأخرى بالإضافة إلى عدة وجهات عربية منها دبى أبوظبى الشارقة العين رأس الخيمة عجمان جدة الرياض المدينة القسيم الدمام حائل الكويت تونس الدار البيضاء الجزائر عمان مسقط بورتوسودان إنجامينا كانو الدوحة البحرين بيروت أربيل بغداد بالإضافة إلى عدد من الوجهات الداخلية منها الأقصر أسوان شرم الشيخ الغردقة مرسى علم.