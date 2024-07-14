شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب يطالب بخطة لجذب الاستثمار الأجنبي للبحث عن البترول والغاز بمصر والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عددا من الأسئلة لوزراء مجموعة الطاقة والبيئة المشاركين اليوم فى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى حيث وجه عابد ،وجه عابد سؤال لوزير الكهرباء والطاقة، بشأن خطة الوزارة لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وتحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة لتوفير خدمات الكهرباء وتذليل كافة العقبات التى يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



وطالب النائب علاء عابد بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى ،وتحقيق قيمة مضافة، وتوفير طاقة مستقرة للشبكات، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة، وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الوزرات المعنية، فى ضبط الوصلات الخلسة وتكثيف تلك الجهود لتوفير الطاقة ووقف نزيف الشبكات، والتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع التى تعتبر الحل الجزرى لمشاكل المواطنين بسبب فواتير الكهرباء.



كما وجه النائب علاء عابد، سؤال لوزير البترول والطاقة بشأن خطة الوزارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز فى مصر وما هى الوسائل التحفزية التنافسية التى يتم اتباعها لجذب شركات كبرى جديدة للعمل فى مصر لتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة وطالب عابد بوضع خريطة استكشافية بهدف تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج .



ايضا كان تساؤل "عابد" لوزيرة البيئة بشأن خطة الوزارة فى انشاء منظومة التشجير فى مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية، ودورها بالتعاون مع وزارة التنمية المحليه والمحافظات فى وقف ظاهرة قطع الاشجار فى احياء القاهرة والجيزة مما ترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة .

وأكد النائب علاء عابد على ضرورة استغلال التنوع البيولوجى وخلق التوازن البيئى وتحديات تغير المناخ، وتنفيذ مشروع النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه ،والتنسيق مع وزارة السياحة فى دعم سياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية، التوعية البيئية ورفع الوعى لدى المواطنين، وإستكمال مشروع تحسين نوعية الهواء ومكافحة التلوث البيئى.