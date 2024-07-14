شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مشيدة بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى: درع المواطن لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أظهر للعالم أجمع معنى ومفهوم "حقوق الإنسان" وهو ما قد نادت به العديد من الدول الغربية لسنوات طويلة وتتباهى باهتمامها به وكشف حرب غزة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أهل غزة في تداعيات السابع من أكتوبر لعام 2023 والمستمرة حتى وقتنا هذا أن الأمر كان مجرد شعارات ليس لها قيمة على أرض الواقع.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” أن التحالف الوطنى يعمل على قدم وساق منذ تأسيسه ليكون درع واقي للأسر الأكثر احتياجا وسط التحديات التي يشهدها المجتمع ليمد يد العون للكافة في أي وقت وكل مكان.

وأشارت إلى أن هناك قوافل طبية هنا وهناك ومراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة ومبادرات تحمل الخير للمرأة والشباب وغيرها من الأنشطة التي نشرها التحالف الوطنى تحمل الخير للمصريين.