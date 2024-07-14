شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المشروعات بالنواب يطالب وزراء الطاقة بخطة عاجلة لرفع معاناة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفاصيل الاجتماع الخامس للجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين بحضور وزراء الطاقة والبيئة، والتي طالب فيها الوزراء المعنين بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري لاسيما وارتباط ملفاتهم بالشارع وارتباطة بالأمن القومي المصري، وذلك جنبا إلي جانب تنفيذ البرنامج الذي يأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.

وقال "مرعب" إننا أمام حكومة تحديات، ويتناول البرنامج خطط تنفيذه لمدة 3 سنوات، لذا لابد أن يكون هناك خطط عاجلة أيضا ليشعر المواطن بهذا التغير من خلال تحسن في معيشته خلال فترة وجيزة، وانعكاسات ايجابيه عليه،لاسيما وما تبذله القيادة السياسية من جهد للحفاظ علي الدولة المصرية.

وأضاف "مرعي" أن جميع الوزراء عرضوا الاستراتيجية الخاصة بهم كلا في وزارته والخطط التي ستنفذ خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلي أنه لمس تناسق وتناغم بين الوزارات بعضها البعض و "بيحاولوا يكملوا بعضهم البعض" علي حد وصفه.



وأضاف "مرعي" أنه وجه اسئله محدده لكل وزير كل في ملفه، حيث سأل وزير الكهرباء بشكل مباشر "متي سيشعر المواطن بانتهاء أزمة انقضاء الكهرباء؟" فضلا عن آلياته لتخفيف اعباء الفاتورة وأن تكون المقايسات في قدره المواطن البسيط، مشيرا إلي أن وزير الكهرباء أوضح بدوره أن مشكله الانقطاع ستنتهي قريبا في ضوء تعهدات رئيس الوزراء بالقضاء على هذه المشكلة خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة.

وتابع "مرعي" أنه سأل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، "متي سيعيش المواطن في هواء نقي وبيئة جيده"، فضلا عن سؤال وزير البترول عن انتهاء التشابك بين وزارة الكهرباء والبترول، وميعاد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للريف المصري كاملا.

وشدد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علي متابعة مجلس النواب تنفيذ برنامج الحكومة باعتبارهم ممثلين عن الشعب، ومسؤولين أمام الله، مضيفا : "لكني أيضا اري روح تغير وتحدي وتناسق داخل الحكومة الجديدة، وبرنامج طموح، واري ان نحو 80% مما يطرح سينفذ ولديه آلياته .. وأقول للشعب تفاءل" .