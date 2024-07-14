بندقية قنص سريعة وتصيب الهدف.. معلومات عن السلاح المستخدم في اغتيال ترامب؟

ياسر رشاد - القاهرة - بندقية قنص من طراز "أيه أر-15"، هو السلاح الذي استخدمه توماس ماثيو كروكس، مُطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، قبل أيام من قبول ترشيح الحزب الجمهوري

وفي السطور الآتية أبرز المعلومات عن البندقية:

بندقية القنص "أيه أر-15"، تحتوي على 8 طلقات، وهذا السلاح شبيه ببندقية القنص العسكرية "إم 4".

للسلاح قدرات لإصابة أهداف على بعد 200 ياردات (182 متراً) إلى 300 ياردات (274 متراً) من دون منظار، وأهداف على مسافات أبعد في حالة استخدم منظارا.

البندقية أي آر-15 منتشرة في الولايات المتحدة.

البندقية واحدة من أكثر الأسلحة شعبية بين مالكي الأسلحة الأميركيين.

من بين كل 20 أميركيا هناك شخص يمتلكها.

يطلق عليها "البندقية الوطنية للولايات المتحدة" .

البندقية استخدمت في العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأكثر دموية في الولايات المتحدة.

تم تطويرها لأول مرة كبندقية نصف آلية للمدنيين في الخمسينيات من القرن الماضي وسميت لاحقاً بـ (أي آر).

البندقية دخلت الخدمة في خطوط المواجهة الأمامية في الجيش الأميركي في منتصف الستينيات خلال المراحل الأولى من حرب فيتنام.

أعطالها متكررة وتم التوسع في إنتاجها.

عام 1969 أصبحت النسخة المعدلة (M16A1 ) سلاح الخدمة النموذجي في صفوف الجيش الأميركي.

العديد من مالكي الأسلحة ظلوا حذرين تجاه هذا السلاح.

تم تقييد تصنيع وبيع البندقية بموجب الحظر الفيدرالي الأميركي على الأسلحة الهجومية شبه الآلية التي كانت سارية بين عامي 1994 و2004، ولم يشمل الحظر النماذج المنتجة قبل عام 1994.

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن تهمة التحريض لاغتيال دونالد ترامب.

وقال كولينز، وهو عضو جديد في الكونغرس من منطقة شرق أتلانتا وله تاريخ من التصريحات الاستفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على المدعي العام الجمهوري في مقاطعة بتلر، بنسلفانيا، أن يوجه على الفور اتهامات ضد بايدن بتهمة التحريض على الاغتيال".

أرسل جو بايدن الأوامر

وكتب في تغريدة على موقع "إكس": "أرسل جو بايدن الأوامر"، وشارك اقتباسا من حديث سابق لبايدن، قال فيه إنه يريد "وضع ترامب في مرمى النيران".

ووفقا لتسجيل حصلت عليه صحيفة "بوليتيكو" قال بايدن في مكالمة مع المانحين: "لدي مهمة واحدة وهي التغلب على دونالد ترامب. وأنا متأكد تماما من أنني الشخص الأفضل القادر على القيام بذلك. لذا، انتهينا من الحديث عن المناظرة، وحان الوقت لوضع ترامب في مرمى النيران".

ومن الواضح أن تعبير بايدن مجازيا مقصده أنه يريد التغلب على ترامب في السباق الانتخابي، لاسيما بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعتهما.

ويبدو أن التداعيات ستمتد إلى ما هو أبعد من السياسة، حيث دعا أعضاء من كلا الحزبين إلى إجراء تحقيق في الأمر.