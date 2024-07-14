تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الشروق الثانية" لـ11 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمركز الإصلاح والتأهيل، تأجيل محاكمة 3 متهمين مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 11 أغسطس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

نسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.