آلات بيع الذخيرة.. محاولة اغتيال ترامب تشعل جدل "حيازة الأسلحة في أمريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

ستشعل الرصاصات التي أطلقت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، الجدل القائم بالفعل بشأن قانون حيازة الأسلحة للأمريكيين.

وفق الدستور الأمريكي، يحق للمواطنين الأمريكيين امتلاك الأسلحة النارية، وينص التعديل الثاني من الدستور الصادر في 1791، على أنه "حيث أن وجود تجمعات مسلحة حسنة التنظيم، ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".

وستعود أزمة حيازة الأسلحة إلى الواجهة مرة أخرى، فبينما كان ترامب أشد الداعمين لها، فرضت إدارة بايدن قيودًا على امتلاك الأسلحة وتسعى إلى حظرها مستقبلاً.

محاولة اغتيال ترامب، جاءت في نفس اليوم الذي انتشرت فيه أنباء عن توفير الذخيرة في المتاجر الكبرى في 3 ولايات أمريكية هي "أوكلاهوما، وألاباما، وتكساس"، حيث ستوفر آلات مخصصة لبيع الذخيرة، داخل المتاجر الكبرى.

ستعمل الآلات على توفير الذخيرة لأصحاب الأسلحة داخل المتاجر بجوار الألبان والمنتجات الغذائية الأخرى.

وعززت شركة "أمريكان راوندز" التي تقف وراء آلات بيع الذخيرة ومقرها تكساس جهودها لتسويق الأسلحة للعامة وتطبيع ملكية الأسلحة قائلة إن آلات بيع الذخيرة "ستعيد تعريف الراحة في شراء الذخيرة".

وانتقد مناهضو القوانين المتساهلة بشأن حيازة الأسلحة بالولايات المتحدة بشدة عملية بيع الذخائر في المتاجر الكبرى، وأثاروا مخاوف بشأن خطر العنف المسلح في عام زادت فيه الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية بشكل كبير ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي العام الماضي، وقع أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة، واستخدمت الأسلحة النارية لقتل أو جرح أكثر من 55 ألف أمريكي.

ويقول نيك سوبلينا، نائب الرئيس الأول للقانون والسياسة في منظمة Everytown for Gun Safety، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الابتكارات مثل آلة بيع الذخيرة "هي تدابير أمان واعدة تنتمي إلى متاجر الأسلحة، وليس إلى المكان الذي تشتري منه حليب أطفالك".

ويضيف: "في بلد مليء بالبنادق والذخيرة، حيث تعتبر الأسلحة السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال، لا نحتاج إلى مزيد من تطبيع بيع وترويج هذه المنتجات".

بايدن يدعو للسيطرة

قبل التجمع الانتخابي الذي شهد محاولة اغتيال ترامب، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريده له، إلى السيطرة على حيازة الأسلحة بين الأمريكيين، مشيرًا إلى أنه يعارض ترامب في آراءه في هذا الشأن.

وكتب بايدن على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا): "أريد حظر الأسلحة الهجومية وأطلب إجراء فحوصات خلفية شاملة، لقد وعد ترامب هيئة السلاح الوطنية بأنه لن يفعل شيئًا بشأن الأسلحة، وهو يعني ذلك".

وفي خطابه أمام حشد انتخابي في ولاية ميشيجان، قال بايدن أمس: أن أولويته لأول 100 يوم في ولايته الثانية بالبيت الأبيض، تتضمن توسيع الضمان الاجتماعي وحظر الأسلحة الهجومية وهي كلها أهداف تتطلب دعم الكونجرس.

وفي عام 1994، أصدر الكونجرس قانونًا يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وانتهى الحظر في 2004.

بعد انتهاء الحظر، جاءت محاولات عدة لتجديده ورفض مجلس الشيوخ في 2013 مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطع سلاح.

وكثيرًا ما دعم بايدن مشروع حظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية، حيث يرى أن الحظر الذي دام لـ 10 سنوات ساهم في الحفاظ على الأرواح.

ترامب يدعم حيازة الأسلحة

عرف عن الرئيس السابق الذي تعرض لمحاولة اغتيال اليوم، دعمه الشديد لقانون حيازة الأسلحة للأمريكيين، وتعهد في فبراير الماضي، خلال تجمع انتخابي، بحماية القانون أثناء وجوده بالبيت الأبيض، مؤكدًا أنه سيتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن على حيازة الأسلحة للأمريكيين.

ويتذرع المؤيدون بأن حمل السلاح يندرج تحت مظلة الدفاع عن النفس وكذلك ممارسو رياضات الصيد، مشددين على أن حيازة المواطنين للأسلحة يحول دون ارتكاب الجرائم.

وفي مؤتمر نظمته الرابطة الوطنية للبنادق، تعهد المرشح الجمهوري بإلغاء قواعد تقييم مبيعات ملحقات الأسلحة المعروفة باسم دعامات المسدس وغيرها من اللوائح التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي

منفذ محاولة الاغتيال

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تعليقها على الحادث اليوم، إن مقطع الفيديو الذي يظهر جثة منفذ محاولة الاغتيال، يظهر أنه يرتدي قميصًا يروج لقناة على منصة "يوتيوب" لبيع الأسلحة.

وتضيف، أن مقطع الفيديو يظهر شخصا ملقى يرتدي قميصًا رماديًا، عليه العلم الأمريكي وعلى أكمامه حروف كبيرة غير واضحة، لكنه يتطابق مظهر القميص والكتابة عليه مع مظهر قميص لا يزال معروضًا للبيع على موقع قناة "Demolition Ranch" التي تضم 11 مليون مشترك، ومتخصصة في بيع الأسلحة النارية على "يوتيوب".