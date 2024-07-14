عز الدين: مستمرون في دعم المقاومة ولن نسمح لهذا العدو بأن يكسر إرادة المقاومين

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين خلال المجلسين العاشورائيين في الزرارية والبابلية، الى أنّ "هذه المقاومة ستجعل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أسيراً لرهاناة صعبة، وأيّ خيار يمكن أن يُقدم عليه ستكون نتيجته الهزيمة".
واكد اننا "مستمرون في دعم المقاومة، ولن نسمح لهذا العدو ومن يقف خلفه بأن يكسر إرادة المقاومين بل على العكس فالمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن ما زالت هي صاحبة الكلمة العليا وستفرض شروطها في نهاية المطاف".
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